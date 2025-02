Klavani tiimi kuuluv Martin Reim: tahaks ropendada, et mis taset me praegu tõstame

Reim andis viimati pika intervjuu 12 aastat tagasi ning on praegu avalikkuse ette astunud just seoses Eesti jalgpalliiidu presidendi valimistega, kus Klavan kandideerib presidendiks ja Reim juhtpositsioonile tema tiimis. Klavan võttis presidendiks kandideerimise ette, tekkis arutelu ning Reim otsustas sellega kaasa minna.

„Mis me seal tagatubades omavahel räägime, seda tuleb rääkida kõva häälega ja kõigiga, et asjad hakkaks liikuma,“ kommenteerib Reim praegust olukorda klubides.

Siiani on Reim keskendunud peamiselt oma Viimsi klubile ning tegelenud asjadega, kus ta suudab päriselt midagi muuta ja arendada. „Eesti jalgpalli tulevik sõltubki ju ainult klubide tugevusest ning kui klubid on tugevad, saavad areneda mitmekesiselt ja jõuliselt, siis kogu jalgpall Eestis tõuseb,“ toob Reim välja ja lisab, et väga palju asju on minevikus ära tehtud.

Reim ei heida praegusele juhtkonnale midagi ette ning ei väida, et kõik on hetkel valesti tehtud, aga tõstatab olulise küsimuse kõigi jaoks jalgpalli maailmas: „Kas me oleme praegu rahul? Aus vastus on, et ei ole ning võib-olla peaks seda praegust teed muutma ja leidma nippe, kuidas paadis kaasas olla,“ on Reimi nägemus.

Suur mure treenerite vallas on ääretult väike palk ning ka vabatahtlikke on vähe, mida Reim podcastis välja toob ning samuti hierarhiline seis lapsevanema, treeneri ja klubi vahel. „Hetkel on nii, et kõigepealt on lapsevanem, siis treener ja siis on klubi, aga tegelikult peaks olema vastupidi,“ sõnab ta.

Teise suure probleemina näeb Reim seda, et jalgpalli hallid annaksid võimaluse asju paremini ära teha. „Meil on 2/3 treeningutest õues, tahaks ropendada, et mis taset me tõstame. Me tõstame mentaalset taset. Müts maha kõigi jalgpallurite ees, kes ikkagi käivad,“ on Reim tänulik ja lisab, et klubi asi on pakkuda võimalusi, et saaks aasta läbi headel väljakutel mängida.