VIDEO JA FOTOD | Riigikogus arutati olulise tähtsusega riikliku küsimusena spordi rahastamist ja laste liikuvust

„Varasematest uuringutest on selgunud ka see, et Eesti ettevõtete jaoks võib avaliku sektori toetus toimida justkui kvaliteedimärgina, mis julgustab annetama. Arenguseire Keskuse küsitlusest selgus, et neist ettevõtetest, mis juba toetavad mõnda organisatsiooni või asutust, 37% hindas, et suurendaksid annetamist kas oluliselt või mõningal määral, kui riik lisaks igale annetatud eurole pool eurot juurde.“

Arenguseire Keskuse uuringute juht Uku Varblane märkis, et kuigi kehtiva tulumaksuseaduse järgi on ettevõtetel võimalik tulumaksusoodustusega ühingute nimekirja kantud asutustele annetada kuni 10% eelneva majandusaasta kasumist või 3% väljamakstud töötasudest tulumaksuvabalt, kasutavad ettevõtted sellest ära väga väikse osa. „2023. aastal annetati nimekirja kuuluvatele asutustele kokku 16,5 miljonit eurot, sealhulgas spordivaldkonda veidi enam kui 4 miljonit. Võimalik olnuks maksuvabalt annetada koguni 1,1 miljardit eurot,“ osutas ta. „See on muidugi selline teoreetiline maksimum, mida ei saa ilmselt eesmärgiks seada. Aga potentsiaali ettevõtete annetusi kasvatada tundub olevat üksjagu.“

„Eesti toimetab täna tublilt kaughasartmängu valdkonnas. See on ekspordivaldkond, kus välised operaatorid kasutavad Eesti kaughasartmängulitsentsi ja maksavad makse Eestisse. Eelmisel aastal laekus näiteks 21 miljonit eurot kaughasartmängumaksu maksu. Aga kui me tegutseksime selles valdkonnas targemalt, võiks meie potentsiaal olla märksa positiivsem. Targalt ja läbimõeldud maksudisainiga võib selle maksu laekumise potentsiaal 10 aasta lõikes olla üle ühe miljardi euro. Üle ühe miljardi! See on 50 korda rohkem maksutulu 10 aasta vaates,“ rääkis Tein.

„On leitud, et iga spordi- ja vaba aja valdkonda investeeritud euro suurendab sisemajanduse kogutoodangut ligikaudu 1,4 euro võrra. See on mõnevõrra sarnane ettevõtlustoetuste pakkumisega, kus riik paneb raha sisse selle eeldusega, et kokku võttes on võit toetuse mahust suurem. Toodud eeldustel saaks 2035. aastal riigi 15 miljoni euro suuruse investeeringu vastu tagasi 10 miljonit eurot maksutulu ja 63,5 miljonit eurot sisemajanduse kogutoodangut.“

„Rahandusministeerium prognoosib, et kaughasartmängudelt laekuv maksutulu kasvab stabiilselt ja jõuab nelja aasta pärast 29 miljoni euroni. Samas näevad turuosalised, et võimalik oleks ka märksa kiirem kasv, maksutulu mitmekordistumine. Turuosaliste hinnangute alusel tehtud simulatsiooni järgi võib ka kaughasartmängudelt laekuv maksutulu optimistlikuma prognoosi kohaselt küündida 2029. aastaks 95 miljoni euroni. Selline lisaraha võimaldaks riigil võimendada ettevõtete annetusi ja viia ellu ka spordiobjektide arendamise plaanid. Selle potentsiaali valla pääsemine eeldab ühelt poolt Maksu- ja Tolliameti võimekuse tõstmist menetlustoimingute tegemisel. Samuti on oluliseks teguriks kaughasartmängudele kohalduv maksumäär võrreldes just teiste riikidega.“

Varblase sõnul tuleks lisamaksuraha saamiseks julgustada kaughasartmänguoperaatoreid suunama oma tegevusest suurema osa Eesti litsentsi alla. „Nimelt on rahvusvahelistel ettevõtetel tegevuslitsentsid mitmetes riikides, mille vahel on võimalik kiirelt ümberkorraldusi teha ja valida. Aga Eesti eeliseks on lisaks paindlikule litsentsile ka internetipõhise asjaajamise võimalus, väga lihtne hasartmängumaksuseadus ning siiani on olnud atraktiivne ka maksumäär,“ sõnas Varblane.

„Selle globaalsel turul toimiva plaani õnnestumise korral saaksime julgelt mõelda ka spordiobjektide nimekirjas olevatele väga vajalikele objektidele, mille rajamine tänaseni on olnud unistus. Unistus just selle tõttu, et sellist vaba raha riigieelarves ei ole olnud. See plaan lubaks tõsiselt liikuda edasi spordiobjektide finantseerimise suunas, lisaks käivitada ka väga olulise eraraha kaasamise plaani.“

„Kindlasti oleks abi sellest, kui meil oleks rohkem niinimetatud harrastusrühmi ehk siis neid rühmi, kus lapsed saavad erinevaid spordialasid harrastada. Multisporditreeningud ja väga paljud klubid ja ka koolid, kes täna huviharidust pakuvad, on sinna suunda liikumas, et treeningrühmad keskenduvad erinevate spordialade pakkumisele ja ka erinevas vanuses lapsed saavad treenida väga palju erinevaid spordialasid.“

„Aga üks asi, mis minu laual kui haridusministril laual seisab ja mis ma tunnen, et me saaksime kindlasti panustada spordi muutmises laste jaoks atraktiivsemaks, on see, et treeneri kutse juurde teha liikumisharrastuse treeneri kutse. See on treener, kes tegeleb just nimelt harrastusrühmade ja multispordiga, aga samamoodi ka täiskasvanute liikumisharrastuse toetamisega. Selline kutse võimaldaks nii koolis kui ka täiskasvanutel toetuda professionaalsele toele, mis arendaks nii laste liikumisharrastust, nagu ma ütlesin, kui ka täiskasvanute oma,“ ütles Kallas.

Koolispordist rääkides rõhutas Kallas, et liikumistundide osakaalu suurendamine on koolides kehtiva seaduse järgi juba täna olemas. „Tänane gümnaasiumi õppekava tegelikult võimaldaks spordi sisse tuua ka ilma, et me peaksime mingil moel üldse seadust muutma. Gümnaasiumi riiklikus õppekavas on 30% neid aineid, mida on võimalik koolil endal sisustada. Kui sisustada lapse päevakavast 30% spordi tegemisega, mis on täna võimalik, siis see oleks tegelikult väga oluline muutus selles, et me tooksime ka teismelisi või hoiaksime neid teismelisi spordi juures oluliselt kauem,“ sõnas ta.

Olümpiavõitja Kristina Šmigun-Vähi küsis, kas haridusministeerium ei saaks anda koolidele suunist liikumisõpetuse tundide arvu suurendamiseks: „Kui vaadata koolides tunniplaane, siis täpselt sama palju, nagu oli kehalise kasvatuse tunde, oli kaks akadeemilist tundi nädalas, nii on liikumisõpetust kaks tundi nädalas. Aga matemaatika, eesti keel ja neid kõiki on iga päev.“