BLOGI | Laskmisega hätta jäänud eestlased said segapaaristeates 15. koha, kuld Prantsusmaale

Zahkna tunnistas võistluse järel ERRile, et trahviring oli selgelt tema enda viga, sest ta ei suutnud lamadestiirus tuule hindamisega hakkama saada.

„See on ikka jube. Ei saanud tuulega hakkama. Teine ja kolmas lask läksid mööda. Tõstsin pea üles, et mis toimub. Reageerisin ja tegin parandused. Hiljem sain teada, et varude ajal kukkus tuul jälle ära ja lasin teisele poole mööda. Täielik minu viga. Üks katastroofiline tiir mõjutab nii kiirel võistlusel väga palju.“