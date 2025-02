Robert Rooba koduklubi vägev seeria sai läbi

Soome SM-liigas pääsevad 60 vooru järel neli esimest otse veerandfinaali ja järgmised kaheksa klubi madistavad alustuseks kaheksandikfinaalis. KooKoo on 51 matši järel 83 punktiga seitsmendal kohal, aga neljas sats KalPa on neist kogunud vaid kolm punkti enam.

Sealjuures Kuopio KalPa on teise Eesti jäähokikoondislase Kristjan Kombe koduklubi. Nädalavahetusel alistasid nad 4:1 Vaasa Spordi, neljanda viisiku ründetrios alustanud Kombe teenis toona 14 mänguminutit. Rooba on sel hooajal 51 matšis kirja visanud 17 väravat ja andnud 19 väravasöötu, Kombe saldo on 42 matšis 2+10.