Kuldne Petrõkina hoiab olümpia testvõistlusel viiendat kohta

Petrõkina andis kohapealsetele ajakirjanikele ka kiire usutluse. „Ma pole ikka veel päriselt aru saanud, et olen Euroopa meister. Võib-olla ühel päeval see jõuab kohale. Esiteks oli selle järel väga palju muud tegemist, kuid tegelikult ma eelistan rääkimise asemel uisutada, aga lihtsalt väga palju erinevaid asju on toimunud,“ vahendas Golden Skate 20-aastase sportlase sõnu.