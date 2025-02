Levada toetab EJL-i presidendi valimisel jätkuvalt Pohlakut: kui Klavan võidab, siis istume opositsioonis

Levadia president tõdes, et ta pole presidendiks kandideerivalt Ragnar Klavanilt saanud viimastel nädalatel ühtegi sõnumit ja ta toetab jätkuvalt senist juhti Aivar Pohlakut. „Ootasin ikkagi ka Klavanilt, et ta oskab midagi näidata ja rääkida. Kuid ta pole helistanud mulle ega [Andrei] Leškinile,“ ütles Levada, kelle sõnul võttis temaga eelmise aasta lõpus ühendust inimene Klavani PR-tiimist, aga siis polnud neil programmi veel ette näidata.

Levadale ei jätnud erilist muljet ka jaanuaris Raja hallis toimunud Klavani programmi tutvustus. „Ma võiks samuti öelda, et tahame mängida Meistrite liiga veerandfinaalis. Võin öelda, mida tahan. Kuid sellel pressikonverentsil ma ei kuulnud midagi konkreetset. Kõige rohkem kasutati seal sõna „innovatsioon“ – mida see sõna tähendab?“ küsis klubijuht.

Eesti valitseva meistri omaniku sõnul pole tal Klavani vastu midagi, sest too oli hea mängija ja on suurepärane inimene. „Aga üks asi on olla hea inimene ja jalgpallur, teine ​​asi on see ametikoht. Peab olema ärimees, poliitik ja omama häid sidemeid,“ lisas ta.

Levada toetab Pohlakut

Levada jutust näis, et tema suhted pole kõige paremad ka Paide Linnameeskonnaga. Nimelt eelmise hooaja eel sõlmisid paidekad lepingu varem tallinlaste rivistusse kuulunud Patrik Kristaliga ning Levadia näiliselt päris andeks pole seda siiani andnud.

Lisaks tekitas kohalikus jalgpallielus väikese tormi veeklaasis ka jutud UEFA 2,2 miljoni euro suurusest solidaarsusmaksest Premium liigale, millest seni 15% on eraldatud Esiliiga A ja Esiliiga B klubidele. Pohlak väitis jaanuaris, et klubid eestosas Paidega soovivad Esiliiga ja Esiliiga B iseseisvatelt klubidelt toetuse ära võtta. Samal ajal Paide lükkas need süüdistused ümber.