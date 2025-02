Kommentaar: Eesti fenomen – noortemedal näitab, et sportlane on tulevikus tegija ehk talent, keda lihvida

Kui Eesti poisid ja tüdrukud võitsid Bakurianis Euroopa noorte taliolümpiafestivalil ühe medali teise järel ning said kokku kulla, neli hõbedat ja pronksi, uuris noor ametivend, kas see on reaalne. Kuus medalit ja riikide arvestuses viies koht? On see festival tõsine võistlus?