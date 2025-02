Spordipealinna taliujumispäev esitab karastava väljakutse

„Karastavale väljakutsele on oodatud ka need, kes pole varem taliujumisega kokku puutunud. Eks esimene kord on sageli kõige keerukam, aga sel nädalavahetusel on kohapeal olemas ka juhendajad, kes jagavad häid näpunäiteid ehk siis kõik, kes selles suunas on kunagi mõelnud, paremat hetke ei pruugi lähiajal tulla,“ sõnas Oja pressiteate vahendusel.