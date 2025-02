DELFI ŠVEITSIS | Kohalikke lemmikuid treeniv Kein Einaste naudib kodust MM-i: enamik sellist asja ju ei koge

Alles 2013. aastal avatud Roland Arena on lühikese ajaga kujunenud Šveitsi biatloni koorekihi igapäevaseks tööpaigaks. Nii ka endise Eesti koondise murdmaasuusataja Einaste jaoks, kes töötab Šveitsi laskesuusakoondise juures kolmandat hooaega.

„Kodune MM on väga äge. Enamus atleedid ju seda ei koge. Neile ja mulle ka on see väga eriline. Siin, kus igapäevaselt treenid ja töötad,“ kirjeldas ta Delfile oma emotsioone.