Raskest august välja roninud Margaret Markvardt: näitan praegu oma elu parimat ujumist

Kuigi aeg Ameerikas on Markvardti jaoks olnud pikk, on tal õige pea taskus mitte üks, vaid suisa kaks bakalaureusekraadi. Eelmisel kevadel sai ta diplomi biotehnoloogia erialal, selle aasta detsembris täieneb hariduspagas kraadiga majanduses. Kui pealtnäha tundub Ameerikas õppimise ja sportimise ühildamine justkui unistus, on Markvardt viimastel aastatel pidanud seljatama mitmed katsumused – pikk koroonaaeg, aga ka enda isikliku tagasilöögi, millest välja tulek nõudis mitte ainult aega, vaid ka enda väga suurt tahtejõudu.

Oma viimast aastat ülikoolis loeb Markvardt senistest parimaks. Basseinis näidatud ajad on elu parimad. „Siiamaani on mul hooaeg läinud väga hästi. Meil on täiesti uued treenerid ja kuigi aasta alguses oli teadmatust, mis saama hakkab, on mul tegelikult nendega väga vedanud. Mu uus treener on väga heade kogemustega ja mulle perfektselt sobinud. Olen ujunud kõik oma eelmise aasta isiklikud rekordid üle. Sada selili enam kui sekund kiiremini, sada delfiini pool sekundit. Ja me ei ole isegi jõudnud veel hooaja põhivõistluseni ega korralikult võistlusteks veel puhanud. Kui ma ujun koormuse pealt isiklikke, siis see on juba väga hea minek. Olen juba elevil, et nüüd minna konverentsi meistrivõistlustele ja loodetavasti kvalifitseeruda ka NCAA meistrivõistlustele,“ sõnas Markvardt Eesti ujumisliidule.

Ameerika ujumises ei ole midagi silmapaistvamat kui osaleda üliõpilaste NCAA meistrivõistlustel, mille taset võib sisuliselt võrrelda Euroopas täiskasvanute tiitlivõistlustega. „Sinna peaks saama iga ala 35-40 parimat ujujat. Kui viimati vaatasin oma edetabelikohta, siis 100 delfiinis olin ma 32. kohal. Ujusin selle aja USA lahtistel novembris, seega loodan konverentsi meistrivõistlustel veel aega korralikult parandada. Ise tunnen, et mul on veel varu kõvasti sees ja olen selles osas väga elevil. Endale olen öelnud, et ma lähen NCAA-le. Lihtsalt otsustasin, et lähen,“ naerab ujuja.