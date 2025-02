Uus podcast „Võrkpallivõnked“ | Mis juhtus valitseja Selver x TalTechiga ja mida arvata põhiturniiri nipitamistest?

Õige vastus on, et tegu oligi võimatult nutuse olukorraga ja uhiuus podcast „Võrkpallivõnked“ parandab selle vea. Võrkpallijutte veeretavad Tartu Bigbanki mängija ja vollesuunamudija Martti Juhkami , selge hääle ja konkreetse ütlemisega võrkpallikommentaator Martin Kukk ning endine spordiajakirjanik ja tänane tulihingeline kepphobusespordi entusiast Märt Roosna .

* Tavapäraselt kohmakas sissejuhatus. Kas on üldse olemas halba võrkpallisõpra? Kas Juhkami on tänapäeval rohkem juba ajakirjanik või võrkpallur? Kes pani Kukele pähe idanema idee, et nüüd – nui neljaks! – on vaja võrkpallisaatele hääled sisse lüüa? Anname edasi ka Karl Rinaldo tervitused ja selgituse, miks kadus eetrist „Kuldne geim“. Võtame endale tagasihoidlikud 1000 kriitikavaba päeva sisseelamiseks.

* Saate põhiteema – Cronimet Balti liiga põhihooaja kokkuvõte. Milliseid eesmärke seati hooaja eel ja kuidas siiani kulgenud on? Kes on särajad ja kes põrujad? Millise kännu taha on sel hooajal kinni jäänud kahel eelmisel aastal Eesti meistriks kroonitud Selver x TalTechi mäng? Kas peatreener Andres Toobali tool kõigub? Kes mängijatest on kokku pannud ilusad statistikanumbrid ja kui palju huvilisi on kohtumised toonud saali ja Delfi otseülekandeid vaatama? Panime kokku ka oma sümboolsed koosseisud ja valisime MVP.