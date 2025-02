OTSEBLOGI | Mida suudavad Eesti mehed laskesuusatamise MM-i tavadistantsil? Kas noorem Bö võidab kolmanda kulla?

Eestlastest on stardinimekirjas Kristo Siimer (number 6), Rene Zahkna (31) ja Jakob Kulbin (61). Mullu Nové Městos toimunud MM-il tegi just sel alal vägeva esituse Siimer, kes ühe möödalasuga sai lausa 14. koha. Rene Zahkna oli toona 40. ja Raido Ränkel 78. Tänavustel maailmameistrivõistlustel on Eesti meeste parima koha välja sõitnud niisamuti Siimer, kes oli jälituses 35.