Dallas Mavericks valetas Luka Doncici vigastuse kohta, et varjata muret mängumehe vormi osas

USA meedia allikate põhjal oli Mavericksi šokeeriva otsuse üheks ajendiks asjaolu, et Dončić ei viitsinud ennast nende hinnangul vormis hoida. The Athleticu teatel varjas klubi mullu sügisel oma muret avalikkuse eest.

Nimelt jättis Doncic novembris viis mängu vahele, ametliku põhjusena oli välja toodud randmevigastus. The Athleticu teatel polnud tegelikuks põhjuseks vigastus, vaid klubi tõi selle lihtsalt vabanduseks. Tegelikult olla võistkond andnud Doncicile rohkem vaba aega, et ta end paremasse füüsilisse vormi viiks.

Seda, et Mavericks oli Doncici füüsilise vormi ja elustiili pärast mures, on nad avalikult rohkem välja näidanud peale tehingut. Tunamullu Dallase tiimi suuromanikuks saanud Patrick Dumont kritiseeris hiljuti avalikult sloveeni. „Michael Jordan, Larry Bird, Kobe Bryant ja Shaquille O’Neal tegid iga päev kõvasti tööd selle nimel, et võita,“ rääkis ta. „Kui seda ei tee, siis asi ei toimi. Kui seda ei tee, siis ei kuulu sa Dallas Mavericksi. Kui tahad puhata, siis ära tee seda meie juures.“