Treener Tobreluts Tomingase vägevast sõidust: sellised ootused olime juba maha matnud

„Sisimas ikka loodad, et ta võtab selle kuskilt välja, aga isegi tänane hommik oli selline, et keskmine pulss keskmisest kõrgem; kõik justkui jälle halvasti. Iseenesest on see ka loogiline, kohe pärast haigust nii intensiivselt alustada, selles pole midagi kummalist. Tiirus hakkab mul ikka süda puperdama, ma enam püstitiire pikksilmast vaadata ei julge,“ jätkas Tobreluts.