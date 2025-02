WADA vastas kriitikale: Sinneri karistus ei ole liiga leebe

Sinner andis eelmise aasta märtsis kaks korda keelatud ainet klostebooli sisaldanud positiivse dopingutesti.

Laupäeval teatas WADA, et nad jõudsid Sinneriga kokkuleppele, et tennisestaar saab kolmekuulise võistluskeelu.

Sellist leebet karistust on kritiseerinud nii praegused kui endised mängijad. Teisipäeval ütles WADA õigusnõustaja Ross Wenzel, et karistus on juhtumi sisu arvestades täiesti õiglane.

„See juhtum oli dopingust miljoni miili kaugusel. Saadud teaduslik tagasiside oli, et tegemist ei saa olla tahtliku dopingu kasutamisega,“ ütles ta BBC-le. „Wada on saanud sõnumeid ka inimeselt, kes usuvad, et karistus oli hoopis liiga karm. Mõned ütlevad, et see on sportlase suhtes ebaõiglane, ja teised ütlevad, et sellest ei piisa.“

„See võib-olla märk sellest, et kuigi see ei ole kõigi jaoks populaarne, oli see õige otsus,“ lisas Wenzel.

Eelmisel kuul Austraalia lahtised võitnud 23-aastase itaallase võistluskeeld kehtib veebruari algusest kuni 4. maini. See tähendab, et esireketil on võimalus osaleda ka aasta järgmisel suure slämmi turniiril, sest Prantsusmaa lahtised algavad 19. mail.

