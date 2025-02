Uku Jürjendali ootab üks karjääri suuremaid väljakutseid. Koljat tahab kättemaksu ja tagasi tippu

Koljati hüüdnime kandev 205 cm pikkune Ben Saddik on võitlusringist praeguseks eemal olnud kaks ja pool aastat. Viimati kandis ta dopingukaristust, mis lõppes jaanuaris. „Tean, et olen pikalt eemal olnud ja mul on nii mõnedki Glory võitlusõhtud vahele jäänud, kuid ma pakun inimestele taas nokaute ja matše, mida nad naudivad,“ sõnas Ben Saddik matšieelsel pressikonverentsil.