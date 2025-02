VIDEO | Rannula lõi käed Poola klubiga ja Kalev/Cramo kuulutas välja uue peatreeneri

„Minuga võeti ühendust Varssavi Legiast, kellega olin kontaktis ka suvel, vahetult enne karikafinaali ning pikalt otsustamisaega ei antud. Esialgne jutt oli, et mängin kindlasti karikafinaali ära ning seejärel suhtleme edasi,“ ütles Rannula Kalev/Cramo pressiteenituse vahendusel.

„Minu tahtmine, soov ja ambitsioon on kindlasti olnud välismaale minna. Tegelikult olin sellest mõttest tänavusel hooajal juba loobunud, aga pakkumine oli piisavalt hea ja otsustasin sisuliselt järgmisel päeval (16.veebruaril – E.K.) selle vastu võtta. Kindlasti oli tegemist väga raske otsusega nii mängijate kui pere seisukohast, aga selline see treeneri elu on ja teatud väljakutsed tuleb vastu võtta,“ lausus Rannula.

„Tahan tänada Kalev/Cramo omanikke, kogu organisatsiooni ja fänne, sest mul on väga head mälestused viimasest kahest aastast ning kindlasti jään Kalev/Cramoga ühendusse ka edaspidi.“

Viimasel kolmel hooajal on Kalev/Cramo Rannula juhendamisel võitnud kaks Eesti meistritiitlit, kaks Eesti karikat, FIBA Europe Cup sarjas jõuti 2023. aasta kevadel poolfinaali ning mullu võideti Eesti-Läti liiga hõbemedalid. Peatreeneri kogusaldoks kahe ja poole hooajaga on 160 ametlikku mängu, millest võideti 131.

Rannulalt võtab ameti üle seni abitreeneri rollis olnud Indrek Reinbok

Kalev/Cramo mänedžer Ramo Kask ja klubi president Toomas Linamäe tänavad Heiko Rannulat kogu organisatsiooni nimel viimase kahe ja poole aasta eest. „Lisaks kõikidele tiitlitele on Heiko juhitud meeskonnad pakkunud aastate jooksul unustamatuid emotsioone nii kossufännidele kui meile endile klubi siseselt,“ ütles klubi juhtkond.

„Viimasel hooajal on tema välismaale siirdumise ambitsioon korduvalt laualt läbi käinud ning kuigi varasemad pakkumised pole olnud päris need õiged, siis nüüd on aeg muutuseks. Teades algusest peale Heiko kõrgeid eesmärke, ei saa me ilmselgelt talle ka kätt ette panna.