Otepää Talverallile registreerus 53 võistluspaari

Publikul on oluline teada, et rallipääsmeid võistluskeskuses ega kiiruskatsetel ei müüda, neid saab soetada Piletikeskuse lehelt. Pilet kehtib kõigil kiiruskatsetel ja Tehvandi spordikeskuses asuvas võistlusautode hooldusalas. Ühe pääsme hind on 20,90 eurot. Alla 12-aastastele on üritus tasuta.