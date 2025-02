Põhja-Makedoonia peatreener: loodan, et meie hea tandem toob viiepunktilise võidu

„Praegu mõtleme ainult Eestile ja eelseisvale kohtumisele, mille peame edasipääsu säilitamiseks võitma, ning alles siis valmistume Poolaga mänguks,“ ütles Jončevski kodumaa meediale.

„Meil on vedanud, et Nenad Dimitrijevic (Milano Olimpia) on meiega ja meil on ka TJ Shorts (Pariisi Basketball). Loodan, et tandemina toimivad nad laitmatult ja saavutame võidu.“

„Erinevalt eelmisest tsüklist on meil Teodor Simić (KK Kozuv), kes loodetavasti aitab meid korvialuses mängus. See on suurim probleem, mis meil on varem selliste füüsiliste võistkondade vastu olnud. Näen siin meie võimalust kiireks mänguks, et Tallinnas seda viiepunktilist võitu jahtida,“ lisas Jončevski.

Peatreener loodab, et koondisega saab Tallinnas liituda ka 202 cm pikkune ääremängija Andrej Jakimovski, kes esindab USA üliõpilasliigas Colorado meeskonda.

Eesti koondise juhendaja Heiko Rannula sõnul on Shortsi ning Dimitrijevici duol suured plussid ja miinused. „See teeb nad ebamugavamaks ja kiiremaks, aga annab ka meile omad suuremad plussid. Kui me suudame rünnakul omad asjad ära panna, siis tulevad ka nende nõrkused rohkem välja ja me ei pea nii palju muretsema, kui ühel neist on parem päev. Selle elame üle. Eelkõige peame omad asjad korras hoidma,“ ütles Rannula Delfile.

Eesti võõrustab Põhja-Makedooniat sel reedel, 21. veebruaril. Võit või kuni neljapunktiline kaotus tagaks Eestile EM-pääsme.

Nii Eestil kui Leedul on H-valikgrupis nelja matši järel kolm võitu, Poolal ning Põhja-Makedoonial üks võit.

