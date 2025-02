Norra laskesuusaäss sai dopinguametnikelt hoiatuse

Tippsportlased peavad regulaarselt esitama aruande, kus märgivad oma terve järgmise kvartali asukohad, et nad oleks igal ajal dopingukontrollide jaoks kättesaadavad. Kui aasta jooksul tuleb kolm rikkumist, toob see kaasa võistluskeelu.

Lägreid meenutas, et sai hoiatuse paar aastat tagasi, mistõttu on ta oma rutiini karmistanud.

„Arvasin, et olen seda teinud [aruande saatnud], aga siis avastasin 1. jaanuari paiku, et pole seda teinud. Kuid kuna saatsin selle päev hiljem, sain hoiatuse. Aga õnneks on seda minuga juhtunud vaid korra,“ rääkis tänavuse MK-sarja liider. Ta paljastas rikkumise oma YouTube’i kanalil.

„Sa muutud natuke eriti ettevaatlikuks. Sest kui sa saad kaheteistkümne kuu jooksul kolm sellist teadet, järgneb karistus. Nii et ma võtsin ülejäänud aasta jooksul asja märksa tõsisemalt. Nüüd on see hoiatus süsteemist väljas, mis on suurepärane,“ lisas Lägreid.