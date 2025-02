Karl Jakob Heina koduklubi andis peatreenerile kinga

Detsembris Valladolidis ohjad üle võtnud Cocca käe all kaotas meeskond Hispaania kõrgliigas seitsmest mängust kuus, kusjuures järjepanu on kaotatud juba viis liigamatši. 24 mänguga on neil koos 15 punkti, millega ollakse tabelis kindlalt viimased.