Tallinnas toimuv X-Triali MM-etapp toob Eestisse ka maailma parimad naissõitjad

Kui varasemast oli teada, et Tallinn võõrustab 26. aprillil FIM X-Triali maailmameistrivõistluste sarja finaaletappi meestele, siis nüüd on spordipidu laiendatud kahele päevale. Seega on motosõpradel on põhjust seada sammud Unibet Arenale juba 25. aprillil, mil lavale astuvad naissõitjad, kelle seas ka Eesti parim naistrialist Keity Meier!

„Oleme väga rõõmsad, et Rahvusvaheline Mootorrattaspordi Föderatsiooni meile sellise pakkumise tegi ja võtame pakutu kahe käega vastu. See tähendab veel rohkem põnevaid hetki, pööraseid trikke ning tipptasemel sportlikke elamusi. Ka naiste kalendris saab Tallinna võistlus olema finaaletapp, kus selgub MM-sarja üldvõitja. Loodan, et publik tuleb saali, sest meil on unikaalne võimalus elada kaasa Eesti oma trialisõitja Keity Meierile,“ rääkis võistluse korraldaja Oliver Läll pressiteate vahendusel.

Aprillikuist motonädalavahetust aitas korraldajate sõnul laiendada Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse (EIS) tugi. Nimelt on EIS otsustanud toetada tänavusel aastal nelja kultuuri- ja kolme spordisündmust, mis toovad sel aastal Eestisse rahvusvahelist publikut ja kasvatavad välisturistide ööbimisi. Üheks selliseks osutus ka TRIXS 2025.

Euroopa Liidu struktuurivahenditest kaasrahastatud vooru eelarvemaht oli ligi pool miljonit eurot, millest 190 000 eurot läheb spordisündmuste toetamiseks.

„Kui me eelmisel aastal esmakordselt FIM X-Triali MM-sarja etappi korraldasime, suutsime kohale meelitada mitusada fänni nii Soomest kui ka Lätist. EISi toetus aitab meil aga jõuda sealsest motokogukonnast kaugemale. Meie plaan on teha lähiregioonis korralik teavitustöö ning tuua sel aastal Unibet Arenale vähemalt 600 välismaist motospordifänni. Arvestades X-Triali kasvavat populaarsust, on see realistlik,“ rääkis Läll.