DELFI ŠVEITSIS | Värske laskesuusatähe peadpööritav tõus: lumevabast Uus-Meremaa linnast Bö suurimaks ohustajaks

Esiteks on Uus-Meremaal sündinud biatleet 22-aastane. Nii noorelt on ennegi medaleid võidetud, üldjuhul siiski tõeliste supertalentide poolt, kellest on kõik spordisõbrad rohkemal või vähemal määral varem kuulnud. Enne Šveitsis Lenzerheides peetavat MM-i oli Wrighti arvel kaks MK-sarja esikuuikukohta, seega ei midagi jalustrabavat.

Pärast laupäevast sprinti ei osanud Wright isegi seletada, kuidas järsku hõbe tuli. Asjaolu, et päev hiljem kordas ta saavutust ka jälitussõidus, on veelgi muljetavaldavam.

„Olin pärast sprinti päris elevil. Nagu arvata võite, ei suutnud ma eriti magada,“ rääkis Wright Lenzerheide MM-i pressiruumis pärast jälitussõitu. „Tulin jälitussõitu lihtsalt nautima. Ütlesin endale stardis, et igast meetrist tuleb mõnu tunda. Tõestasin juba sprindiga, et ma pole siin turist. Mul polnud midagi kaotada ja see on parim koht, kus vaimselt olla.“

Erinevalt tavadistantsist pole sprindis ja jälitussõidus võimalik keskpärase suusavormiga medalikonkurentsi tõusta. Wright ongi Šveitsis võimsas hoos, ta näitab esikümne suusaaegu. Kui lisada täpne laskmine – kahe distantsi peale eksis ta vaid korra –, ongi tulemuseks hõbe. Ala valitseja Johannes Thingnes Bö võitmine oli nädalavahetusel veel liiga suur amps.

Samas ei jäänud palju puudu, jälitussõidus oli vahe vaid 8,6 sekundit. „Lasin enda arust väga hästi, viimane tiir oli lausa suurepärane. Ja siin nägin, et see noor poiss hakkab tagant järgi tulema,“ tõdes Bö ja tunnistas, et polnud kindel, kas suudab 22. MM-kulla ära noppida.

Võimaliku tulevikutähe taust on kõigi traditsiooniliste suusaalade mõistes ainulaadne. Ta sündis Uus-Meremaa põhjaosas asuvas Rotorua linnas, kus viimase 50 aasta jooksul on lund sadanud vaid kahel korral. Ka tema ameeriklastest vanematel polnud talisporditausta. Ometi viis saatus Wrighti laskesuusatamise juurde.

Oled juba tellija? Logi sisse Mis on Delfi Kogupakett? Tutvu maksevõimalustega