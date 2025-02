DELFI VIDEO | Saksamaal särav Konontšuk tahab klubi vahetada: peaksin kenasti kõrgemal tasemel töökoha leidma

Eelmisel hooaja alguses ei õnnestunud Konontšukil Hispaania kõrgliigas läbilööki teha, kuid viimase aasta jooksul on ta Oldenburgi ridades Saksamaa meistrisarjas tasapisi särama löönud.

Tänavusel hooajal on 24-aastane ääremängija saanud Bundesligas keskmiselt kirja 29 minutit, 14 lauapalli, 7 lauapalli ja 2 korvisöötu.

Eriti hea mineku on Konontšuk leidnud pärast peatreeneri vahetamist, kui Pedro Callesi asemel palgati juendajaks Mladen Drijencic.

„[Uue peatreeneriga] on väga vaba mäng ja temaga nii pole, et kui viske võtad, siis pead mõtlema, kas ikka oli õige koht. Kui muidugi just poole väljaku pealt viskama ei hakka... Meil on omavahel hea klapp ja ta usaldab mind, aga meeskondlikult võiks paremini minna,“ viitas Konontšuk sellele, et Oldenburg on Bundesligas alles 12. kohal.

Eestlase sõnul sooviks Oldenburg temaga küll lepingut pikendada, aga mees ise soovib uue mängupaiga leida. „Kui eelmine aasta tehti mulle aprillis ultimaatum, et mul on kolm päeva otsustamiseks, siis nüüd on trumbid minu käes. Ma ei kiirusta ja tean, et peaksin kenasti kusagil veel kõrgemal tasemel töökoha leidma.“

„Ühtegi konkreetset pakkumist pole tulnud, aga agent on rääkinud mingite meeskondade huvist ja et mind jälgitakse. Saksamaa liiga muidu mulle sobib ja poleks mingi probleem tugevamasse meeskonda minna või siis teise liigasse, aga üks mäng nädalas on minu jaoks vähe. Kalevis kolm-neli mängu nädalas oli ka päris ekstreemne, aga tahaks ikka eurosarjas mängida,“ lisas Konontšuk.

Vaata videointervjuud!

