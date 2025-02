Eesti korvpalliliit käivitas suure fännikampaania 2029. aasta EM-i korraldamiseks

Kampaania eesmärk on koguda vähemalt 20 000 toetushäält, demonstreerimaks Eesti tugevat korvpallikultuuri ja spordisõprade toetust kandidatuurile.

„Korvpalli EM-finaalturniiri korraldusõigus ei sõltu ainult tehnilistest ja korralduslikest teguritest, vaid suurel määral ka rahva toetusest. Me soovime näidata, et Eesti on korvpallimaa – et siin on palju spordifänne ja see on oluline meie kõigi jaoks,“ selgitab Eesti Korvpalliliidu peasekretär Gerd Kiili pressiteate vahendusel. „Tänasest avame basket.ee keskkonnas hääletuse, kus iga korvpallifänn saab anda hääle, et EM finaalturniir jõuaks Eestisse. Me ei lähe lihtsalt kandideerima. Me läheme võitma.“

Eesti on üks kaheksast kandidaatriigist, kellest FIBA valib välja neli korraldajat. Eesti tugevaimaks trumbiks peetakse just kirglikku korvpallikogukonda. Eesti koondise korvpallur Kasper Suurorg rõhutab turniiri olulisust: „See oleks üks suurimaid turniire Eesti ajaloos. Meie koondis on just 2029. aastaks jõudmas oma parimasse ikka, see võiks olla meie mäng.“ Ka Suurorg ütleb, et Eesti fännid ja täis saalid annavad mängijatele palju juurde. „See publikutoetus annab lisatõuke mängijale. Kui kodupublik on selja taga olnud, on kergem mängida. Ka sellise suurturniiri toimumine Eestis annaks meie mängijatele lisamotivatsiooni ja enesekindlust juurde.“

Spordiajakirjanik ja korvpallifänn Kalev Kruus usub, et turniir oleks Eesti korvpallile märgilise tähendusega: „See on meie kontinendi kõige tähtsam turniir. Eesti on tõestanud end suurvõistluste korraldajana – olgu selleks iluuisutamise EM, Rally Estonia või muud rahvusvahelised turniirid. Kui EM-finaalturniir toimuks Eestis, oleks see tõeline korvpallifestival, mis toob kokku maailma parimad mängijad ja innustab noori korvpalli juurde tulema. Oi, me teeks seda vägevalt!“