Selgus Eesti murdmaasuusakoondise koosseis Trondheimi MM-iks: nimekirjas kolm debütanti, Kilp ja Ermits väljas

Nimekaim puuduja on 31-aastane Marko Kilp , kes viimasel viiel MM-il stardis olnud. Tema tänavu aga suurvõistluse statuuti ei täitnud. Olgu öeldud, et meeste seas täitis aga sprindis MM-ile pääsemise kriteeriumite 5. statuudi endine laskesuusataja, praegune laskesuusa järelkasvukoondise treener Kalev Ermits oma jaanuarikuise sprindi Eesti meistritiitliga, keda ka nimekirjas pole. Samas toimub MM-iga paralleelselt biatloni noorte ja juunioride MM Östersundis.

„Eestit esindab Trondheimis tugev ja motiveeritud koondis. Meie sportlased on teinud suurt tööd, et olla suurvõistluseks parimas võimalikus vormis,“ ütles Eesti suusaliidu juht Kristjan Koll. „Mul on hea meel näha koondises nii varasema MM-kogemusega suusatajaid, kui ka noori, kellel avaneb esmakordne võimalus end maailma suusaparemiku seas tõestada. Usun, et igaüks neist annab rajal endast parima ning eesti rahval on põhjust uhkust tunda.“