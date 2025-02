Karl Jakob Heina koduklubi peatreener vabandas järjekordse kaotuse järel. „Sportlikus plaanis on mul häbi“

Heinale ja Co’le oli pühapäevane kaotus Hispaania kõrgliigas viiendaks järjestikuseks. 24 mänguga on neil koos 15 punkti, millega ollakse tabelis kindlalt viimased.

Detsembris Valladolidis ohjad üle võtnud argentiinlase Diego Cocca käe all on meeskond seitsmest liigamatšist kaotanud kuus. „Pean vabandama inimeste ees. Sportlikus vaates on mul häbi selle eest, mida väljakul näitasime,“ rääkis Cocca mängu järel. „Püüdsime järgida mänguplaani, aga 0:4 kaotuse puhul pole mingisuguseid vabandusi.“

Cocca sõnul on neil palju murekohti, mis on kuhjunud. „Meil on vaimselt raske. Kui läheb võistlemiseks, ei ole me selleks valmis,“ analüüsis, lisades, et Real Betisi vastu - 11. jaanuaril võideti 1:0, mis on nende viimane võit - asjad sujusid. „Nii oleks vaja edasi minna, aga mingisugune blokk ei lase seda.“

Peatreener loodab, et Valladolid suudab veel mänguvankri liikuma saada. „Meil on pühendumus olemas ja anname endast kõik, et olukorda muuta. Tulin siia suure tahtega asju muuta. Nädala keskel teeme asjad hästi ära, aga mängupäeval see ei kajastu,“ nentis ta.

Hein ja Valladolid peavad järgmise mängu 23. veebruaril, kui võõrsil kohtutakse Bilbao Athleticuga.

