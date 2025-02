Rovanperä mänedžer ei nõustunud Latvala teooriaga: see on täielik jama!

Teisalt on näiteks Tänak näidanud kiirust, millega ka ralli võidu eest heidelda. Rootsis oligi eestlane kindlalt võiduheitluses, kuniks tehnilised probleemid hoo maha tõmbasid. Kahekordne ilmameister Rovanperä pole aga talle omast kiirust veel liialt suutnud näidata. Soomlase mänedžeri Timo Jouhki hinnangul on põhjusteks uuenenud auto (hübriidi pole ja auto on kergem) ning uus rehvitarnija.

„Kalle ei saa sõita oma tavapärase stiili järgi. Kui pead stiili kohandama, ei liigu sa enam nii kiiresti,“ märkis Jouhki Ilta-Sanomatile. Ta tõi välja, et vaatamata probleemidele oli Rootsis kaotus võitjale vaid 32,8 sekundit. „Pool minutit pole midagi hullu. Arvestades eriti, et suur vahe tuli reedel (avapäeva õhtul kaotas Rovanperä Evansile 25,5 sekundit). Kalle ei suutnud (Hankooki) rehve enda jaoks toimima panna. Sama jama oli ka Monte Carlos.“

Poolik aasta rolli ei mängi

Toyota tiimi pealik Jari-Matti Latvala spekuleeris Monte Carlo ralli ajal, et kaasmaalase tagasihoidlikus alguses võib rolli mängida ka fakt, et Rovanperä tegi mullu kaasa vaid pooliku hooaja.

„See on täielik jama!“ vastas Jouhki Latvala teooriale. „Eelmine, poolik hooaeg ei mängi mingit rolli selles, et tänavune aasta on alanud valusalt. Kalle võitis mullu neli rallit seitsmest ning juhtis neist igaühte. Asi on puhtalt rehvides.“