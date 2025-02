Korvpallikoondise füsioterapeut Lehismets: minu asi on mängijate pahameel enda peale võtta

Ise kergejõustiklasena 800 meetri jooksus Eesti tipptegijate hulka kuulunud Lehismets jõudis korvpallikoondise juurde 2009. aastal, mil viimaseid mänge tegutses peatreenerina Üllar Kerde. Järgnenud 15 aasta jooksul on meeskond käinud mudas ja kahel suurturniiril, koondise juhendajana on töötanud Tiit Sokk, Jukka Toijala ja alates eelmisest suvest Heiko Rannula. Kuid üks ühisosa on alati olnud füsioterapeut Lehismets.