Vaid üks mees on suutnud paremini! Elfyn Evans on teinud viimase kümne aasta ühe parima hooaja alguse

Kuna tänavu on ühe ralliga võimalik teenida maksimaalselt 35 silma, on kahe etapiga maksimumsaak 70 punkti. Evans on noppinud sellest 61 ehk 87,1% võimalikest punktidest. Pilk ajalukku heidab, et viimase kümne hooaja jooksul on ralliaastat alustatud paremini vaid korra.