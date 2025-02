„Me ei lähe lihtsalt kandideerima, vaid võitma.“ Korvpalliliit loodab EM-i Eestisse tuua heade suhete ja kirglike fännide abiga

Eesti jäi 2021. aasta EM-i alagrupi võõrustamise võimalusest napilt ilma ja vahepeal 10 000-kohalist areeni pole Tallinna kerkinud, kuid selgi korral panustatakse teistele tugevustele. „Meil on oma toetusgrupp olemas, mis oli ka eelmisel korral, kuid jäime ainult kahe häälega välja. FIBA juhatuse liikmed on samad ja mäletavad seda – koputame ka nende südametunnistusele,“ ütles korvpalliliidu peasekretär Gerd Kiili .

„Eesti riik ja Tallinna linn on andnud vägeva finantstoe, et paneksime kandidatuuri üles. Me läheme väga tõsiselt seda koju tooma. Meil on plaanis teatud tegevused, kuhu kaasame riigi ja omavalituse kõige kõrgemal tasemel,“ kinnitas Kiili, kelle sõnul on kampaaniasse kaasatud lai valik inimesi. „Peaminister, kultuuriminister, olümpiakomitee president, europarlamendi liige Jüri Ratas... Me ei lähe lihtsalt kandideerima, vaid võitma.“