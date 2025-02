NBA-s üle 450 kohtumise pidanud sakslane naasis Euroliigasse

32-aastane Theis siirdus NBA-sse 2017. aastal, kui ta liitus Boston Celticsiga. Seejärel on ta esindanud veel Chicago Bullsi, Houston Rocketsit, Indiana Pacersit, Los Angeles Clippersit ja New Orleans Pelicansi.

NBA põhihooajal on 203 cm pikkune Theis pidanud kokku 411 kohtumist, mille jooksul on tema arvele jäänud keskmiselt 7,1 punkti ja 4,7 lauapalli. NBA play-off’ides on ta kirja saanud 41 mängu ning keskmiselt 5,8 punkti ja 4,5 lauapalli.