Kullamäe Kuusmaa eemaldamisest: korvpallisõbrana ei saa ma sellest otsusest aru

Delfi värskes korvpallipodcastis „Pihtas Põhjas“ arutleti samuti Kuusmaa eemaldamise üle. Külalisena saates olnud Kristjan Kangur tõdes, et ilmselt oli antud olukorras küsimuseks kohtunike omavaheline kommunikatsioon. „Pani üks ja seejärel tuli teine ja tahtis ka, et jääks midagi näppude vahele,“ sõnas Kangur ning märkis kokkuvõtvalt, et kohtunikud allusid antud olukorras Kuusmaa provokatsioonile.

„Ma vaidlen vastu. Mina ei ole sellega nõus,“ alustas Kullamäe, et ta ei ole saatekaaslaste vaadetega antud olukorrast nõus. „Räägime siin Lips vs Vaaks olukorrast. Selliseid hetki tekib kohtumise jooksul. Jätame selle kõrvale, kas oli viga või mitte, kuid nüüd annad sa treenerile, kes on teinud finaalist finaali, kaks tehnilist. Miks sa annad teise? Iga normaalselt mõtlev inimene saab aru, et sellega on mäng otsustatud.“