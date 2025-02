Võitmatu Maikel Astur kohtub MMA Raju peamatšis Rumeenia nokaudimeistriga

22. veebruaril Tartus A. Le Coq spordimajas toimuv kahe tõusva MMA-talendi duell tuleb pingeline ja plahvatuslik – see on võitmatu eestlase raskeim proovikivi.

Seni ühegi kaotuseta Maikel Astur (29) naaseb RAJU puuri juba kolmandat korda. Endine rahvusvahelise kaliibriga kikkpoksija on kohanenud MMA reeglitega väga kiiresti, kaitstes edukalt vastaste mahaviimiseid ning demonstreerides laastavaid põlve- ja küünarnukilööke. Astur on enesekindel: „Ma austan Zaharia jõudu, kuid tean, et selle matsi tulemuse määravad minu oskused. Minu eesmärk on 4-0!“