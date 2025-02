Eesti 200 tõstatab olulise tähtsusega riikliku küsimusena spordipoliitika ja laste liikuvuse

„Eesti spordi areng on jäänud poliitiliste tõmbetuulte kätte, vaja on pikemaajalist strateegilist plaani, kuidas riigi kaasabil luua stabiilsed rahastusmudelid eraraha kaasamiseks sporti. Esiteks, tippsport vajab lisaraha, et meie sportlased saaksid keskenduda maksimaalselt tulemuste saavutamisele ja sportlaskarjäärile. Teiseks, ligi 30% lastest on ülekaalulised ning nende liikumisharjumused on mitterahuldavad ning ülekaalulisus valmistab muret. Halb tervis langetab Eesti sisemajanduse koguprodukti (SKP), sest kehv tervis vähendab tööturul osalemise tõenäosust ning mõju riigikotile on otsene. Seega on vaja riigi strateegilisi otsuseid, soodustada tegevusi ja investeeringuid, mis aitavad elada kauem tervena,“ sõnas Tanel Tein.