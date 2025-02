„Minu töö on väga raske!“ Järjekordse kaotuse saanud Manchester United on viimase 50 aasta suurimas mõõnas

Nii Tottenham kui ManU pole tänavu kodumaal kõrgesse mängu sekkunud, mõlemad klubid võitlevad praegu selle eest, et üldse esikümnesse jõuda. Pühapäeval läksid kaks tiimi omavahel vastamisi, pikema õlekõrre tõmbas kodus mänginud Tottenham. Ainsa värava lõi 13. minutil James Maddison.

Liigas teise järjestikuse võidu võtnud Spurs kerkis sellega Unitedist mööda, nad on 30 punktiga 12. real. ManUtd on 29 silmaga 15. positsioonil.

Kohutavat hooaega tegev Manchesteri klubi vahetas sügisel peatreeneri välja, kui vallandatud Erik ten Hagi asemele toodi portugallane Ruben Amorim . Tema käe all pole võistkond veel mänguvankrit liikuma saanud, 14-st liigamängust on kaotatud koguni kaheksa.

„Mul on palju probleeme. Minu töö on väga raske, aga olen siin, et sellega jätkata ja püüan taas võitma hakata,“ sõnas Amorim kohtumise järel Sky Sportsile.