Heiko Rannula valis välja mehed, kellega minnakse EM-pääset püüdma

Nagu juba varem selgus, siis Henri Drell jääb siiski koondisest eemale. Samas on Jaapanist kohale tulemas Maik-Kalev Kotsar. Nimekirjas on ka Euroliiga tiimi Saski Baskonia ridadesse kuuluv Sander Raieste. Lisaks on kohal tavapärased liidrid Kristian Kullamäe, Artur Konontšuk, Siim-Sander Vene, Janari Jõesaar. Esmakordselt on kandidaatide lõppnimekirjas BC Kalev/Cramos viimastel kuudel esile tõusnud Stefan Vaaks.