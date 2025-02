NFL kahetseb, et Super Bowli vaheajašõu esinejaks valiti Kendrick Lamar

USA meedia kirjutab, et NFL-i liiga juhtkond kahetseb Kendrik Lamari valimist ning nende hinnangul oleks tulnud esinemise võimalus anda ikkagi Lil Wayne’ile, kes on Super Bowli võõrustanud New Orleansist pärit ning lisaks on ta aastaid aidanud liigat USA-s tuntumaks muuta.

„Lil Wayne oleks pidanud olema meie esimene valik. Ta on New Orleansist pärit ja oleme kindlad, et tal oleks olnud suur motivatsioon oma kodulinnas teha unikaalne šõu,“ sõnas tundmatuks jääda soovinud NFL-i tippametnik The US Sun’i vahendusel.

Spordikommentaator Skip Bayless avaldas samal ajal oma Youtube’i kanalis, et NFL võttis valiku tegemise järel koheselt Lil Wayne’iga ühendust ning palus vabandust, et teda Super Bowlile esinema ei valitud. „Kirjas tänati teda liiga toetamise eest. Ta on aidanud liigat tuntumaks muuta. See vastab tõele,“ sõnas Bayless.

Lamari esinemine Super Bowlil on saanud palju kriitikat ning mitmel pool on seda nimetatud läbi aegade kõige kehvemaks vaheajašõuks.

