Mai Brit Teder püsib lumelauakrossis olümpiakursil

Cortina D’Ampezzos toimunud MK-etapil teenis Teder 31. koha. Siinkohal tuleb märkida, et lumelauakrossis teenivad MK-punkte 32 edukamat sportlast. Kokku oli sel korral oslaejaid 34.

Olümpiamängude punktitabelis on Teder nüüd 23 punktiga 28. kohal. Milano Cortina olümpiale pääseb 32 lumelaudurit.

Tederi ees on praegu viis šveitslannat ja viis prantslannat ehk sisuliselt on Teder olümpiamängude edetabelis 26. kohal (igast riigist pääseb olümpiale neli sportlast). Kokku on seni punkte teeninud 42 sportlast.