Rovanperä on uute rehvidega jätkuvalt hädas: vajalikku tasakaalu ei ole

„Kindlasti on praegusel olukorral mitmeid põhjuseid. Nüüd jääb ainult loota, et kruusarallidel oleme seal, kus peame olema. Kui me seda aga ei ole, siis peame tegema muudatusi, kuid ma ei tea milliseid,“ lisas ta veel.

Rootsi ralli viimasel päeval sai Rovanperä juba veidike paremini liikuma, kuid päris mugavalt ta end siiski ei tundnud. „See on täiesti selge, et meil ei olnud kordagi soovitud kiirust,“ märkis ta. „Ma ei suutnud leida vajalikku kiirust. Lisaks ei leidnud ma nende rehvidega (Hankook) õiget tasakaalu.“

Rovanperä sõnul on olnud algusest peale selge, et tal on Hankooki rehvidega probleeme ning need ei sobi talle. „Me ei saa neid lihtsalt toimima,“ lisas ta.