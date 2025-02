Liverpool tegi Anfieldil negatiivset ajalugu, kuid peatreener Arne Slot püsib imelises hoos

Detailselt statistikaga tegelev Opta tõi välja, et Liverpool ei teinud teisel poolajal ühtegi pealelööki (ei löödud ka väravast mööda). Alates 2003/04 hooajast kogutava statistika põhjal juhtus aga esmakordselt nii, et Liverpool ei teinud Anfieldil ühe poolaja jooksul mitte ühtegi pealelööki.

Siinkohal tasuks märkida, et Wanderers lõi teisel poolajal koguni kümme korda peale. Nendest sooritustest maandus siis võrgus üks.

Samal ajal jätkub Liverpooli peatreeneri Arne Sloti imeline debüüthooaeg. Liverpool on tema käe all Premier League’is kogunud 25 kohtumisega 60 punkti (18 võitu, 6 viiki, 1 kaotus). Premier League’i ajaloos on edukamalt alustanud ainult Jose Mourinho, kes Londoni Chelsea treenerina suutis omal ajal 25 mänguga koguda 64 punkti.