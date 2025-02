Henri Drell jääb Eesti koondise otsustavatest EM-valikmängudest eemale

Eesti meeskond jätkab EM-valiksarja alagrupi liidrina, kui neljast mängust on võidetud kolm. Alistatud on korra nii Põhja-Makedoonia, Leedu kui Poola. Samas EM-finaalturniirile pääsemiseks tuleb eelseisvatest kohtumistest võita üks või loota, et Põhja-Makedoonia ei võida mõlemat matši.

„Tema seekord ei liitu. Vaatame suvel uuesti. Väga detailidesse rohkem ei taha laskuda,“ sõnas Kangur ning lisas, et siiski oli teatav võimalus, et G Liigas mängiv Drell seekord koondisesse tuleb. „Alati on variant. Seal sõltub ka sellest, mis on tema tulevikuvaated ja millele ta rõhku paneb. Ta on alati valmis tulema, kuid peame mõtlema ka sellele, mis on talle isiklikus valikus hea.“