„Proua“ Eneli Jefimova püstitas Kregor Zirgi võistlusel isikliku rekordi

Võistluste parimad ujujad selgitati kolme ala kokkuvõttes, kus külalisvõistlejad teenisid kindla võidu. Meestest järgnesid Nagyle neli kuldmedalit võitnud Siim Kesküla ja 1500m vabaujumise Eesti rekordimees Mark Iltšišin.

Naiste seas jõudsid kolme parema sekka veel kolme alavõiduga säranud Maari Randväli ning alles 13-aastane Emily-Pärli Jäärats, kes viimasel võistluspäeval jäi 28 sajandiku kaugusele 100m vabaujumise U-14 vanuseklassi Eesti rekordist.

Slovakkia parim naisujuja ja Pariisi olümpial ujunud Potocka sõnas, et on tänulik kõigile inimestele, kes tribüünile kaasa elama tulid.

„Täismaja ees võisteldes oli atmosfäär imeline ja aitäh kõigile, kes kaasa elasid,“ rääkis Slovakkia ujuja, kes lubas ka järgmisel aastal kohal olla.

Avapäeval 50m rinnuliujumises maailma hooaja tippmargi 30,23 ujunud Jefimova oli teisel päeval stardis 50m seliliujumises, kus ta viimati startis kaheksa aastat tagasi. „See ala sai valitud, et oleks natuke vaheldust ja lõbu rinnuliujumisele,“ selgitas Jefimova peale finaali, kus ta lõpetas neljandana saades uueks tippmargiks kirja 30,98.

Jefimova rääkis pikemalt ka enda treenerist Henry Heinast ning ütles, et inimesena on ta väga lõbus ja temaga on raske mitte ujuda kiiresti.

Küsimusele, et mis alal treener enda hoolealuse basseinis alistada võiks, võttis Eesti parim naissportlane pikema mõttepausi. „Ilmselt 25 meetri distantsil tal mingid võimalused oleks, sest rohkem ta ei jaksa ujuda,“ naljatas 18-aastane ujuja.

Võistluste parima individuaalse soorituse teinud Jefimovat ümbritsesid basseinis mitmed noorujujad, kellega olümpiamängude finalist ka lahkelt alati pilti tegi. „See on endiselt veel üsna harjumatu, aga mul on hea meel, et mind ikka ära tuntakse. Üks noor poiss ütles mulle pärast pildi tegemist - aitäh proua Eneli, mis oli päris huumorikas hetk.“

Kregor Zirk: see mis toimus oli ulme