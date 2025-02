VAATA JA KUULA | „Pihtas põhjas“: Stuudios Kristjan Kangur, kes räägib karikavõidust, tehnilistest, koondisega seotud tööreisidest Jaapanisse ja Leetu

Olgem ausad, karikavõistlustega läks nii, nagu eeldada võis. BC Kalev/Cramo tõmbas kõige pikema õlekõrre ning pakkis võidutrofee. Selles ei olnud midagi üllatuslikku. Pigem oli üllatuseks Tartu Ülikool/Maks&Mooritsa ladus rünnak nii poolfinaalis Rapla Utilitase kui ka finaalis Kalev/Cramo vastu. Vähemalt kolm veerandaega... Karikavõistluste otsa vaadatakse veerandfinaalidest alates. Kuidas uus formaat töötas, kas pronksimäng on vajalik ja mida ikkagi arvata finaali neljanda veerandaja tehnilistest vigadest. Läks kohtunikel asi lappama või ei läinud? Fakt on see, et tehnilised vead ja ära saatmised jätsid mängule jälje ning mis asi toimus teise poolaja alguses – Tartu sai boonuseks vabaviske, mida võinuks ja pidanuks kohtunike poolt kontrollima kohe, mitte avastama 45 minutit hiljem.