Rainer Vassiljev: tiitlikaitsja Selveri lagunemine näitab, et liiga tase on tõusnud

„Eks ta on müstiline küll, sest kogemust ja materjali on neil maa ja ilm. Võib-olla see näitab, et meil on sel aastal liigas päris tummine tase,“ pakkus Vassiljev pärast Cronimet liiga teist veerandfinaalmängu, milles põhiturniiri teine meeskond Pärnu võttis viimaseks jäänud Selveri üle taas 3:0 võidu.