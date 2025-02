Andres Toobal: tunne, et sa oled Baltikumi s*tem võistkond, on põletav

„See tunne, et oled Baltikumi s*tem võistkond, põletab. Oleme end hooaja alguse ja keskfaasiga pannud olukorda, kus vastased on meist selgelt paremad. Pärnu oli meist üle nii füüsiliselt kui vaimselt. Meie aga oleme liiga leebed. Vastane surub jõhkralt peale, aga meil pole mingit vastureaktsiooni. Laseme pea norgu ja loodame, et äkki järgmine pall ei tule nii kõvasti,“ nentis Toobal, olles enne ajakirjanike ette astumist pidanud meeskonnaga platsil maha pikema jutuajamise.