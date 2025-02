DELFI ROOTSIS | Jürgenson sai Rootsi lumel eesmärgid täidetud, nüüd Briti asfalti vallutama

„Jõudsin finišisse, auto jäi terveks... See oligi minu eesmärk Rootsi rallil,“ sõnas Jürgenson. „Lisaks tahtsin teada, millises kohas võrreldes kogenud konkurentidega oleme ja selgus, et koht on üsna hea, kui arvestada, et sõitsin oma esimese WRC2 ralli. Tuleb vaadata perspektiivi ja suurt plaani – Solberg ja teised on ohjanud Rally2 autosid juba aastaid. Mina alles alustasin ning seitsmes koht on reaalsust arvesse võttes täiesti korralik.“