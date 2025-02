Tormis Laine teise laskumise suurepärasest algusest ja järgnenud eksimusest: läksin täiega ründama

Laine tõdes MM-i käigus, et maailmameistrivõistlustel on eelkõige tähtis lõppkoht ning tema sihiks on suures plaanis heidelda medalite eest. MK-sarjas on finišisse jõudmine olulisem, kuna seal jagatakse MK-punkte, mis mõjutavad edaspidi stardikohti.

„Sel hooajal olen teinud suure sammu edasi, kuid täiuslikke sõite ei ole veel suutnud kokku panna. Nüüd on vaja astuda järgmine samm ning just tänane riskantne lähenemine on selleks õige tee. Kahju, et nii läks, aga ma ei heida endale midagi ette. Riskides saan aimu, milleks tegelikult võimeline olen,“ rääkis Laine MM-i suurslaalomi järel.

Eesti Suusaliidu juht Kristjan Koll kiitis Laine julget ja ründavat sõidustiili: „Tormis näitas, et on valmis kõrgete kohtade eest võitlemiseks riskima. Tänases teises sõidus näitas ta teises sektoris maailma parimate sportlaste seas teist kõige kiiremat aega – see on saavutus omaette! See kinnitab, et ta on rahvusvahelises konkurentsis üha enam pildis ja suudab kiirematel lõikudel juba täna maailma tippsuusatajatega sammu pidada. Olen uhke, et meil on mäesuusataja, kes on sportlane hinges, südames ja kahe kõrva vahel.“