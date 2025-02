DELFI VIDEO ROOTSIST | Ott Tänak: kahjuks sõitis ülejäänud rong laupäeval eest ära

Tänak tunnistas ralli järel Delfile antud intervjuus, et nende kõrge koht jäi laupäeva, kui tuli võidelda tehniliste probleemidega.

„Suures pildis ei olnud reede mingi väga erk päev, aga samas ikkagi piisavalt positiivne. Päeva lõpuks olime esikoha konkurentsis ja laupäeval olnuks kõik võimalik, aga kahjuks seekord kogu laupäev läks sedasi, et ei saanudki mitte midagi. Kogu ülejäänud rong sõitis eest ära ja kahjuks me pidime päeva lihtsalt läbi sõitma. Võidu ei saanudki sõita ja päeva lõpuks oli ajakaotust nii palju,“ vaatas Tänak eilsele tagasi.

„Täna hommikul läksime üritama, et Thierry`lt [Neuville] midagi tagasi saada, aga see teise ringi pikk katse puhastas nii palju ja seal meil ei olnud nii head hoogu, et sekundeid tagasi võtta,“ lisas Tänak.