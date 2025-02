BLOGI | Johannes Thingnes Bö teenis taas kulla. Uus-Meremaa sportlane tõi USA-le teise hõbemedali

Bö teenis kulla ka sprindis ning nüüd on tal läbi aegade kõige edukamana 22 MM-kulda. Seekordse MM-i eel jagas ta tiitlite arvestuses esikohta kaasmaalase Ole Einar Björndaleniga. Täna eksis Bö tiirus kahel korral ning juhtis võistlust algusest lõpuni.

„Halb sooritus. Tuul oli muutunud, kuid teadsin, mis parandused teha. Tegin parandused, kuid need ei aidanud,“ sõnas ta ERR-i eetris esimese tiiru kolme eksimuse kohta. „Kolmanda tiiru lasin ära ja vaatasin, et Bö on tiirus ja ei ole mõtet edasi sõita.“